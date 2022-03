Šok. Tak by se dala popsat reakce tuzemské, ale i zahraniční veřejnosti po nečekané a tragické smrti nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Rodák z České Lípy vyrazil spolu se svými přáteli do horského resortu Tordrillo na Aljašce. Tamní zasněžené vrcholky miloval a moc dobře je znal. Byl tam častým a vítaným hostem. „Pan Kellner byl věrným a častým hostem horské chaty od roku 2012, a také přítelem,” řekla již dříve Blesku mluvčí podniku Mary Ann Pruittová.

Odvážný heliskiing

Vrcholky hor si Kellner a jeho společníci nevyjeli vychutnávat jen z údolí. Součástí jejich relaxace byl i heliskiing nedaleko ledovce Knik v pohoří Chugach. Zážitek jen pro odvážné vyšel českého boháče na více než čtyři miliony korun. Jeho součástí byl balíček obsahující i transport z letiště v Anchorage přímo do hotelu. Následoval okružní let mezi Anchorage a chatkami v resortu. Návštěvník se mohl těšit na každodenní kulinářské speciality a gurmánská jídla, ze kterých se sbíhají sliny. Všech sedm dní zahrnovalo výlety v helikoptéře a samozřejmě tzv. heliskiing. Při tom helikoptéra adrenalinové nadšence vyveze na vrchol a ti poté sjíždí dolů. Jenže právě let vrtulníkem se stal pro Petra Kellnera a další oběti osudným.

V sobotu 27. března 2021 seděl ve stroji směřujícím k vrcholkům hor kromě Petra Kellnera také bývalý šampion ve snowboardingu David Horváth, trenér původem z Francie Benjamin Larochaix (†50) a dva průvodci Gregory Harms (†52) a Sean McManamy (†38). Stroj řídil zkušený pilot Zachary Russell (†33).

Prvotřídní zážitek ze sportu, který má kořeny v 60. letech minulého století, vždy nese jistá rizika. Volné pláně mohou skrývat nebezpečí, a tak každý prostor určený k heliskiingu pečlivě vybírají zkušení a certifikovaní horští průvodci, čímž se minimalizují možná rizika. Průvodci se také výprav účastní a na návštěvníky dohlížejí. Navzdory všem bezpečnostním opatřením ale tentokrát došlo k tragédii.

Osudné sekundy

Když se Kellner a jeho přátelé blížili k aljašským vrcholkům, počasí se zdálo být uspokojivé. Podle oficiální zprávy o nehodě panovala pro piloty schůdná viditelnost šestnáct kilometrů a vítr se zkušeným pilotem taky zamávat nemohl, foukal rychlostí jen devět kilometrů za hodinu. Šlo ale o údaje ze třiačtyřicet kilometrů vzdáleného Palmerova letiště. Podmínky přímo v místě mohly být jiné. Nadšenci si pro výlet na vrchol vybrali až pozdější večerní hodinu. Ve vrtulníku seděli v 18:30 místního času. Možná si při sjezdu chtěli vychutnat i západ slunce.

Vrtulník Eurocopter AS 350 vystoupal až do výšky 1900 m n.m. To už se měl podle informací vyšetřovatelů nacházet nad vrcholem hřebene, na který měli snowboardisté ze stroje vyskákat. Bylo 18:33 místního času. Situace na místě se ale zdála být dramatičtější, než je obvyklé. Stroj nad vrcholem hřebenu nezvykle dlouho manévroval. Tři minuty poté došlo k obrovské tragédii. Za dosud nejasných okolností helikoptéra narazila do terénu pod hranou hřebene a nekontrolovaně spadla ze svahu dolů. Nastalo zlověstné ticho. Okolo osmé hodiny večer pojali zástupci společnosti vlastnící helikoptéru děsivé podezření a informovali úřady, že se jejich stroj nevrátil na letiště. Strašlivou zprávu potvrdila ve 21:30 posádka jiné helikoptéry, která třiačtyřicet kilometrů východně od obce Palmer spatřila trosky. Ty hrozivě čněly 275 metrů pod hřebenem rozeseté po svahu. Na první pohled se jednalo o vážnou událost.

Jediný přeživší

První záchranné týmy se na místo nehody dostaly tři hodiny po kolizi. Čekal je děsivý pohled. Petr Kellner a čtyři další lidé na místě zahynuli. Jediným, kdo jako zázrakem nehodu přežil, byl Čech David Horváth. I ten ale utrpěl vážná poranění. Podle přátel měl zlomená žebra a omrzliny. Těla všech obětí museli záchranáři nechat na místě přes noc kvůli nevyhovujícím podmínkám pro přepravu.

Převoz těla a pohřeb

K převozu těla Petra Kellnera došlo ve čtvrtek 8. dubna. Luxusní soukromý boeing vzlétl z letiště v Anchorage a do Prahy dorazil v pátek 9. dubna krátce před půl třetí ráno.

Po Kellnerově smrti se na jeho osobu snesla vlna kondolencí, nevyjímaje ani nejvyšší české politiky. Svým přispěl i tehdejší premiér Andrej Babiš. „Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ uvedl na twitteru. Soustrast vyjádřil i současný premiér Petr Fiala. „Petr Kellner byl mimořádně úspěšný podnikatel, který svým působením a svými aktivitami vždy zůstával spojen s Českou republikou,“ napsal. Na Kellnera si vzpomněl i ředitel olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch, podle něj se zasloužil o rozvoj biomedicíny a biotechnologií v České republice.

Poslední rozloučení s nejbohatším Čechem se konalo v jeho vile v Dejvicích. Pohřbu se zúčastnili jeho nejbližší. Dřevěná rakev byla pokrytá květinami, mechem, kůrou a větvičkami s šiškami a stála na důstojném místě mezi vzrostlými stromy, které také zdobily květiny – bílé růže, hortenzie a snítky drobných kvítků nevěstina závoje vpletené do břečťanu, který se obtáčí kolem kmenů stromů. K poslední cestě Kellnera vyprovodila skladba Knockin' on Heaven's Door od americké skupiny Guns N' Roses.