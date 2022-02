Tragicky skončilo zimní koupání v ledové řece na Ukrajině. Otužilec jménem Alexander (†38) spolu se svým kamarádem tam vyřezal motorovou pilou díru do ledu na řece v Dněpropetrovském regionu a před očima manželky skočil do vody. Zmizel pod tlustým ledem a už se nevynořil. Jeho tělo našli až druhý den.

Začátkem února na řeku Čortomlyk k vesnici Kapulivka vyrazil muž jménem Alexander se svou manželkou a kamarádem. Otužilec požádal svou manželku, aby natáčela chvíli, kdy skočí do ledové vody. Ten den venku klesly teploty podle informací britského deníku Daily Mail až pět stupňů pod nulu. „Nejsi vyděšený?“ ptá se ho manželka, zatímco si Alexander sundává tričko a jeho kamarád motorovou pilou vyřezává díru do ledu. „Nejsem,“ odpověděl manželce, která se ho dál vyptává, zdali mu není zima či ho zebou nohy. „Je zima, můj bože, doufám, že se nenachladíš,“ dodává manželka a Alexander následně skáče do díry v ledu.

Už se z vody nevynořil. „Ach drahý, kde je? Kde je? Pane bože, kde je?“ křičí vyděšená žena. Přítel muže vyřezal další díru do ledu ve snaze ho najít, ale marně. Na místo vyrazili záchranáři, kteří se potopili do vody, ale muže nenašli. Jeho tělo bylo objeveno až druhý den 6. února v hloubce téměř čtyř metrů a víc jak 21 metrů od břehu.

Minulý měsíc došlo k podobné tragédii u ruského Petrohradu, kdy v rámci oslav pravoslavného svátku Zjevení Páně ruská právnička Anna Usková (†40) skočila do řeky a zmizela pod ledem. Její smrti přihlížely její dvě děti (14 a 10), které vyděšeně křičely. Marně se ji snažil zachránit její manžel Jurij (50), který za ní skočil do vody, ale nenašel ji.

