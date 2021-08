Tragédie se stala na basketbalovém kempu pro děti a mládež u Slunečných jezer na Slovensku. Utonul tam Tomáš (†15), který si šel v úterý zaplavat do jezera před hotelem Družba. Děsivý záznam z videokamery ukazuje, jak chlapec plaval doprostřed jezera, načež se otočil a plaval ke břehu. Zbývala mu dvě tři tempa, aby byl v bezpečí. Už to ale nezvládl. Co se stalo, je záhadou.

Basketbalový tábor pro děti a mládež v Seneci na Slovensku si účastníci letošního ročníku budou pamatovat navždy. Nebudou to však radostné vzpomínky a nezapomenutelné zážitky. V úterý se na kempu, který zorganizoval reprezentant Slovenska Nenad Miloševič, jenž je v současnosti trenérem Slovan Bratislava, stala tragédie. Účastník kempu Tomáš si šel zaplavat do jezera před hotelem Družba. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň to byl sportovec tělem i duší a rovněž dobrý plavec, není tedy jasné, co se v jezeře odehrálo. Podle výše zmíněného deníku kamerový záznam ukazuje, jak Tomáš v klidu plave do středu jezera, kde se mu zřejmě udělalo špatně. Začal mávat rukama, otočil se a plaval ke břehu.

Pouhá tři tempa

Odhadem mu prý zbývaly dvě až tři tempa, aby se dostal na souš. Už to ale nestihl. U jezera nebyl sám. Kolem něj bylo několik lidí. Nikdo si však ničeho nevšiml. Na místo vyrazili záchranáři. „Operační středisko nám 13.43 h volalo, že v jezeře je ztracená osoba,“ uvedl šéf vodní záchranné služby Karol Bednárik s tím, že ve chvíli, kdy byl Tomáš ohlášen jako pohřešovaný, byl poblíž, a tak trvalo zhruba tři minuty, než se na místo dostal. Trvalo několik minut, než se Tomášovo tělo podařilo z vody dostat. Na místo vyrazil záchranný vrtulník, ale Tomáše už se nepodařilo přes veškeré snahy záchranářů oživit.

Oživování přihlížela sestra

Marným pokusům zachránit chlapci život údajně přihlížela i jeho sestra (17). „Je mi upřímně líto, že na Slunečných jezerech vyhasl tak mladý život, chci rodině vyjádřit upřímnou soustrast za Správu cestovního ruchu i jménem vodní a záchranné zdravotní služby, která tam byla do třech minut, ale chlapci život bohužel už zachránit nemohli,“ uvedl Plus Jeden Deň ředitel Správy cestovního ruchu Senec Marek Šmihel.