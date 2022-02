Život mladého páru vyhasl v pátek večer na silnici mezi slovenskou Hornou Sečí a Levicemi. Řidič Mário (†27) nezvládl řízení, dostal smyk a narazil do protijedoucího vozu, kde seděl Alexander (†19), jeho přítelkyně Katka (†18) a nejlepší kamarád Alexander (17). Nejmladší účastník nehody je zároveň jediný přeživší, ostatní byli na místě mrtví. Alexander bojuje v nemocnici o život.

Páteční cesta z práce se pro mladý slovenský pár stala osudnou. Alexander (†19), kterému nikdo neřekl jinak než Šaňo, vezl svou přítelkyni Katku (†18) z práce domů. V autě s nimi byl i jeho nejlepší kamarád Alexander (17). Pár spolu randil téměř rok. Výročí si mladí lidé měli připomenout v pondělí. K tomu už ale bohužel nemohlo dojít. Šaňo měl navíc v sobotu oslavit s přáteli 20. narozeniny, kterých se ale bohužel nedožil.

Smrt páru všechny zasáhla

„Sedmadvacetiletý řidič vozu Renault Megane pravděpodobně po průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, dostal s vozidlem smyk a přejel do protisměru, kde čelně narazil do protijedoucího vozu Volkswagen Passat,“ okomentovala tragickou událost v sobotu policie z Nitry. To, zda byl řidič pod vlivem alkoholu či drog, ukáže až nařízená pitva.

Kamarádi a rodina zemřelých se z tragické ztráty mladé Katky a Šaňa nemohou vzpamatovat. „Byla to láska, která měla vzkvétat a ne skončit tím nejhorším způsobem,“ sdělila pro slovenský deník Nový Čas jedna z chlapcových kamarádek. Na víkend měl mladý pár v plánu právě oslavu Šaňových narozenin a v pondělí chtěli partneři oslavit první rok společného vztahu.

Namísto oslav pietní akce

Na místě nehody uspořádali kamarádi a blízcí v sobotu vzpomínkovou akci. Zapálili desítky svíček a vzpomínali na dva mladé lidi, jejichž životy tam vyhasly. „Chtěli jsme si takto uctít naše úžasné přátele, nikdy na ně nezapomeneme. Šaňo byl skvělý chlap, vždy pomohl a vždy s úsměvem na tváři. S Katkou byli velmi šťastní a nikdo z nás nemůže uvěřit tomu, že právě jim toto stalo,“ popisovali skon svých přátel.

Na Katku přišly zavzpomínat i její spolužačky ze SOŠ techniky a služeb v Nitře, kde studovala na kadeřnici: „Katko, budeš nám všem velmi chybět a zůstaneš navždy v našich vzpomínkách. Upřímnou soustrast celé rodině,“ sdělily.