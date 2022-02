Policisté si při hlídce na dálnici D11 na 95. kilometru ve směru na Prahu všimli světel, která jela v jejich pruhu a proti nim. Okamžitě jim došlo, že před nimi jede řidič v protisměru. „Policisté vozidlo ihned zastavili, řidiči přikázali, aby se otočil a poté zastavil v odstavném pruhu,“ popisuje policistka Šárka Pižlová.

52letý muž jim poté řekl, že ho zmátlo dopravní značení na nájezdu na dálnici. Ve správním řízení mu může hrozit pokuta až deset tisíc korun a zákaz řízení po dobu 6 měsíců až jednoho roku. Pod vlivem alkoholu nebyl, vyvrátila to dechová zkouška.

Končí to i tragicky

Předloni v listopadu došlo na dálnici D8 k obdobné situaci, seniorka (†72) najela na dálnici v protisměru, místo toho aby se otočila ale pokračovala dál v jízdě. Seniorka za volantem svého osobního auta se nakonec střetla s dodávkou, nehodu nepřežila.

Celou nehodu zaznamenala i palubní kamera, střetu se už nedalo zabránit. Co musí ale řidič udělat, když vjede do protisměru? „Okamžitě se musí pro protijedoucí řidiče „zviditelnit“. Tedy rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně musí s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici,“ vysvětlil Blesku dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský s tím, že by měl řidič hned zavolat na policii – linku 158. Pokud auto v protisměru řidič potká, měl by učinit stejně – zavolat ihned policistům. Ti mohou do akce zapojit i policejní vrtulník, který auto může vyhledat.