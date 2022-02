Covid a jeho opatření dělají s lidmi různé věci. Jeden agresivní tatínek volal do mateřské školy ve Strakonicích a během hovoru řekl, že do školky vlítne a všechny vystřílí. Případ šetří policie, podle které je takové jednání nejen za hranicí slušného chování, ale i zákona. Rodič to tak prý nemyslel.