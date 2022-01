Situace připomínající film Víkend u Bernieho z roku 1989 se odehrála před pár dny v irském městečku Carlow. Declan Haughney (40) se svým kamarádem Garethem Coakleyem vláčel tělo svého strýce Peadara Doyla (†66) do banky a chtěl vybrat staříkovi důchod. Strýc bývalého narkomana Declana Haughneyeho měl podle informací Daily Mailu přes obličej svetr a na hlavě měl naražený klobouk.

Když muži žádali o staříkův důchod spolu s tělem strýce podpaží, všimli si zaměstnanci pošty něčeho divného. „Ptala jsem se, jestli je pan Doyle v pořádku. Muži mi řekli, že prodělal infarkt a položila staříka na zem. Zavolali jsme záchranku a ta konstatovala smrt,“ řekla zděšená pracovnice Hosey´s.

Mrtvole plandaly nohy

Po příjezdu záchranářů na místo přijela i tamní policie. Oba muži se ani nepokoušeli o útěk. Synovec Declan Haughney si totiž již dříve pokusil strýcův důchod vybrat, ale pošťáci mu sdělili, že není možné mu peníze vydat, že u toho jeho strýc musí být osobně. Přišel tak zřejmě na „skvělý nápad“ a to dovést tam strýce za každou cenu. Policie spustila vyšetřování, aby zjistila, kdy nebohý Peadar Doyl zemřel.

„Nevěděl jsem, že je mrtvý,“ hájil se synovec. Podle něj strýc zemřel zřejmě po cestě na poštu, ale vyšetřovatelé se domnívají, že to bylo již o několik hodin dříve. Synovec se však bránil, že strýce okrást nechtěl. „Proč bych to dělal? Je mi 40 let, nejsem dítě, nejsem žádný mladík,“ vyjádřil se k celé záležitosti.

To, že byl muž mrtvý zřejmě před vstupem do banky, potvrdila i náhodná kolemjdoucí. „Viděla jsem, jak toho muže táhnou a divně mu plandají nohy. Vůbec nechodil, jen ho táhli,“ popsala v rozhovoru pro Irish Independent hrůzný zážitek kolemjdoucí žena.

Od drog je prý již čistý

Není to ale poprvé, co povedený synovec něco podobného provedl. V minulosti ukradl platební kartu a pin své tehdy ještě žijící tety. Za to si dokonce odseděl dva roky ve vězení. Ve městečku je o Decanovi Haughneymu také známo, že je bývalý narkoman. „Už jsem tři roky čistý,“ hájí se.

Z podivné smrti staříka jsou obyvatelé irského města zaskočeni. „Byl jsem naprosto šokován, když jsem se dozvěděl, co se stalo,“ sdělil starosta Carlowu Ken Murnane. Policie teď bude oba muže vyslýchat a vyšetřovat, co se přesně stalo.