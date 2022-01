Irská policie podezřívá z vraždy učitelky Ashling Murphyové (†23) o sedm let staršího muže původem ze Slovenska. Kantorku z prvního stupně měl zavraždit ve chvíli, kdy si byla zaběhat u města Tullamore. Policie oznámila jeho zadržení v době, kdy měla mladá žena pohřeb.

V lednu otřásla Irskem informace o kruté smrti mladé učitelky Ashling Murpyhové (†23). Tu měl neznámý muž zavraždit ve chvíli, kdy si byla zaběhat podél vodního toku Grand Canal na okraji města Tullamore.

Násilná smrt mladé učitelky vyvolala v zemi rozsáhlé veřejné demonstrace a diskuse na téma násilí na ženách. Pohřbu se zúčastnily tisíce lidí s květinami, svíčkami a fotografiemi mladé oběti. Ashling byla také nadějnou folklórní zpěvačkou a na její poslední cestě ji doprovodila skupina, která během odvozu rakve hrála na hudební nástroje.

Policie zhruba ve stejnou chvíli oznámila, že dopadla důvodně podezřelou osobu. Ohavného činu se měl dopustit asi třicetiletý muž ze Slovenska, informoval server Noviny.sk

Policisté zároveň věří, že mají k obvinění třicátníka dostatek důkazů. I přesto ale dál žádají o pomoc při pátrání po muži v černé teplákové soupravě bez kapuce. Podezřelý měl totiž mít na sobě černé tepláky s velkým pruhem nebo nápisem na boku.

V oblasti, kde k vraždě došlo, měl být podezřelý muž údajně už několik hodin před samotným činem. Na jednom z parkovišť policisté našli lahve, které odeslali na forenzní expertízu. Pro TV JOJ o činu vyprávěla i Slovenka Zuzana, která v zemi žije. „Případ se stal okamžitě hlavním tématem,“ uvedla. „Bohužel, pro slovenskou komunitu žijící v Irsku je o to horší fakt, že to byl údajně Slovák. Je to hanba pro Slováky, kteří zde žijí,“ doplnila Zuzana.

Podle ní muže oběť poškrábala, načež se odebral do nemocnice, kde si chtěl ránu nechat ošetřit. „Sestřičce se zdál podezřelý a přivolala policii,“ přiblížila detaily, které kolují v Irsku. Případ sleduje i Ministerstvo zahraničních věci Slovenské republiky, jeho mluvčí ale informace o státní příslušnosti podezřelého nepotvrdil.