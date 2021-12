"Žena narozená v roce 1955 ze zatím neznámých příčin přejela do protisměru a došlo ke střetu," řekla mluvčí krajské policie Eva Maturová. V druhém voze jeli dva lidé, dospělý řidič a dítě mladší 15 let. Oba byli se zraněními převezeni do nemocnice.

Nehoda se stala na státní silnici I/11 mezi Žamberkem a Vamberkem. Dopravu v místě srážky policisté řídí kyvadlově.

