Australanka Catherine právě prožívá tu nejhorší noční můru každého rodiče. Při havárii lehkého letadla přišla o své nejdražší. Vánoce se tak proměnily v horor. Tatínek Chris (†41) vzal syna Lucase (†9) a dceru Lavinii (†10) na vyhlídkový let. Mělo jít o opožděný narozeninový dárek pro Lucase, když se jeho zaměstnavatel uvolil, že je vezme na vyhlídkový let. Jenže to skončilo tragicky.

Osudného dne, kdy si měli užít let, bylo všechno špatně. Podle svědků se letoun do moře zřítil krátce po vzletu. Údajně byl na vině vadný motor.

Jak uvedl deník The Sun, manželka a maminka dětí Catherine, se se zbytkem rodiny chtěla setkat po přistání na společném obědě. Od odpoledne ale o své rodině neslyšela a její manžel nezvedal telefon.

„Pak jsem si myslela, že zvoní na zvonek, ale když jsem otevřela, stáli tam tři muži a ti mi řekli tu strašnou zprávu,“ uvedla zdrcená žena. Ta zrovna v tu dobu pro své ratolesti balila vánoční dárky. „Ten muž ani nevěděl, jak mi to říct, bylo to hrozné,“ pokračovala.

Když se se svými nejbližšími naposledy loučila, samozřejmě netušila, že to bude už navždy. „Řekla jsem jim, ať se baví. Oni se ani neotočili, rozloučili se a odešli,“ vzpomínala se slzami v očích. Namísto Vánoc má teď plnou hlavu zařizování tří pohřbů.

„Catherine milovala své děti a je milovanou a tvrdě pracující zdravotní sestrou,“ uvedla rodinná přítelkyně Tracy na platformě Gofundme s tím, že žena bojovala v nemocnici proti pandemii koronaviru a nyní potřebuje pomoc, i kdyby to mělo být jen na pokrytí pohřebních výloh.