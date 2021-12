David Virgulák přezdívaný taxivrah, má na svědomí tři lidské životy. Své oběti popravil v rozmezí tří měsíců, jednoho ve Středočeském kraji a dva v Praze. Dlouhou dobu všem taxikářům naháněl hrůzu, policii dva roky unikal. Ve vězení bude sedět do konce života.

Psal se rok 2014 a poblíž obce Luka pod Medníkem byl taxivrahem zabit a okraden taxikář. Mrtvolu Petra S. v autě poté převezl zpět do Prahy, auto v ulici Lužická odstavil ve 20:40, tehdy zhruba hodinu po vraždě.

Nastalo dvouměsíční ticho, policistům se vraha nepodařilo vypátrat, pak došlo na dvě vraždy v jeden den. 10. dubna vrah dvěma ranami z pistole v pražské Uhříněvsi zastřelil Milana P., jeho auto i s tělem nechal odstavené v ulici Salmovská. O tři hodiny později, opět Uhříněves. Tady zastřelil řidiče taxi, Daniela C., i jeho auto s tělem odvezl do jedné z pražských ulic, konkrétně do Lužické.

Policii se vraha nepodařilo dlouhou dobu vypátrat, trvalo jí to konkrétně dva roky. Na jeho dopadení byla vypsána i odměna 100 tisíc korun. V autě se vždy nacházela vrahova pachová stopa, navíc všechny tři vraždy spojovala jedna zbraň.

V květnu 2015 policie konečně mohla oznámit, že tajemného vraha dopadla. Vyučený instalatér David Virgulák byl v minulosti dvacetkrát soudně trestán za krádeže. Usvědčil ho mimo jiné i fakt, že měl u sebe peněženku jedné z obětí. Hájil se ale tím, že ji našel. Pražský městský soud nakonec muže známého jako taxivrah poslal na doživotí do vězení ve Valdicích.