Zazvoní telefon, rychle do auta a spěchat na hasičskou stanici. Dobrovolní hasiči se „musí vejít“ do desetiminutového intervalu, během kterého musejí vyrazit. Hasiči z Horního Maršova to ale tentokrát zvládli podstatně rychleji, a sice do dvou minut, jak o tom svědčí kamerové záznamy akce.

„I takto může vypadat výjezd na záchranu osoby pomocí AED, kde rozhoduje každá minuta,“ popisují na svém facebooku hasiči. V sobotu 4. prosince je povolali do Dolní Lysečiny, kde se měla nacházet osoba v bezvědomí. Jednotka na místo vyrazila společně se záchranáři. Ve své hasičské dodávce má také AED – automatizovaný externí defibrilátor, díky kterému může srdce bezvládné osoby „nastartovat“ zpět k životu.

„Během jízdy jsme KOPIS HZS informování, že osoba by se již neměla nacházet v bezvědomí,“ doplňují hasiči. Nakonec nebylo nikoho nutno resuscitovat nebo připojovat na elektrody AED.

Záchranářům pak už jen pomohli s ošetřením a monitorováním životních funkcí. Pak už jen stačilo pacienta naložit do sanitky a ta ho převezla pryč. Na videu, které hasiči uveřejnili, se můžete podívat, jak se postupně několik členů sjíždí na hasičárnu a odjíždí. Času nebylo nazbyt, a tak jeden z nich je dokonce jen v kraťasech, byť už tou dobou byl v Horním Maršově sníh a zima.

„Výjezd od vyhlášení poplachu trval 2 minuty a na místě zásahu byla jednotka za další 2 minuty. V letošním roce zatím jednotka vyjíždí v průměrném času 3,2 minut," doplnili dobrovolníci z Horního Maršova.