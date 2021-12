Odmítl totiž lékařskou pomoc, zamkl se v domě a vůči svému okolí začal být velmi agresivní. Doma měl navíc jedovaté hady a psa bojového plemene. „Ihned po přijetí oznámení od příbuzných a záchranářů na místo vyrazila policejní hlídka. Dle zjištěných informací mohl být muž ozbrojený. Vykřikoval, že podpálí dům a všechny zabije. Navíc zde byla důvodná obava, že ublíží i sobě," uvedla mluvčí Milena Šabatová.

Kvůli stupňující se agresi muže byl na místo přivolán policejní vyjednavač a zásahová jednotka z Brna. „Poté, co muž přestal komunikovat, policisté ze zásahovky vnikli do domu a muže zajistili. Za asistence policistů byl předán do péče záchranářů. Policisté společně s kriminalistickým technikem dům ohledali, aby se mimo jiné přesvědčili, že příbuzným nehrozí nějaké nebezpečí," uvedla Šabatová.

Podle ní byl celý zákrok policistů profesionální. „Na místě zasahovaly i ostatní složky integrovaného záchranného systému, kterým děkujeme za spolupráci," dodala.