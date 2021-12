Horsta B. odsoudili na 8 let za jeho „zákroky“ na mužích ze sado-maso seznamky, které si zval k sobě do kuchyně a uřezával jim genitálie. Na lince některé zcela kastroval, jiným „jen“ amputoval části přirození. Jeden „klient“ několik dní po zákroku zemřel.

Německý elektrikář Horst B. (67) se před soudem přiznal, že osmi mužům na jejich vlastní žádost uřezal varlata. Oběti mu za to ještě zaplatily. Všechny případy se odehrály mezi červencem 2018 a březnem 2020 na Horstově kuchyňské lince. Od soudu obžalovaný odešel rovnou za mříže, kde si posedí 8 let a 6 měsíců.

Vše přitom začalo poměrně nevinně. Když Horst od kamaráda slyšel, že někteří muži jsou ochotní zaplatit horentní sumy za sadomasochistiké praktiky, řekl si, že by mu to mohlo pomoci splatit dluhy, které mu zůstaly poté, co se dlouho staral o nemocnou manželku, napsal deník Mirror.

Coby elektrikář nejdříve lidem ze seznamky nabízel elektrošokoky. Policie u něj doma mimo jiné našla elektrické zařízení, na jehož jednom konci byl nápis „oblast genitálií“ a na druhém „anální oblast“. Horst však v praktikách postupně přitvrzoval, až začal nabízet i trýznění a řezání. Tvrdil o sobě, že je aprobovaný lékař, který ví, co dělá.

Přáli si být vykastrováni

Začali se mu ozývat i muži, kteří si výslovně přáli vykastrovat. Důvody, proč se chtěli nechat zbavit mužství, byly rozličné. Jeden z nich například toužil po tom stát se eunuchem, cílem dalšího bylo žít jako žena a jiný se zase takto radikálně chtěl zbavit závislosti na pornu.

Ostatky jednoho z mužů, kterým Horst varlata uřezal, se našli v papírové krabici jen několik dní poté, co muž od pachatele odešel. Obžalovaný ale odmítl odpovědnost za jeho smrt a soud mu ji nedokázal. Při stanovování výše trestu se také přihlíželo k tomu, že všichni dotčení muži šli „pod kudlu“ dobrovolně a na vlastní žádost.