Českolipským policistům se zdál podezřelý cyklista, který po městě uháněl v protisměru. Rozhodli se ho prověřit. A dobře udělali. Když se pokusili muže zastavit, lekl se a dal se na zběsilý únik. Nejprve strážcům zákona prchal na kole, ale to nebylo zdaleka vše.

„Jakmile spatřil policejní vůz, z kola seskočil a začal utíkat opačným směrem k Pivovarské ulici. Policisté z vozu vystoupili a nadběhli mu,“ uvedla mluvčí policistů Ivana Baláková. To podezřelého muže donutilo k riskantnímu činu. Skočil po hlavě do řeky Ploučnice. Pravděpodobně byl zoufalý a moc u toho nepřemýšlel. Policisté jen přeběhli most, kde si na něj počkali.

Kriminalisté promrzlého muže ihned zadrželi a odvezli na služebnu. „Zde se prokřehlý muž převlékl do suché erární teplákové soupravy, a když se vyspal v policejní cele, navštívili ho kriminalisté, kteří si s ním popovídali o tom, jak přišel ke svému jízdnímu kolu a také o tom, proč před policisty ujížděl,“ vysvětlila mluvčí. Od 12. října do 24. listopadu se měl „výtečník“ vloupat do sedmadvaceti sklepů. Způsobil tak celkovou škodu 167 000 kč.

„Předmětem jeho zájmu byla jízdní kola, jejichž prodejem si obstarával peníze na drogy. Zatím víme, že majitele sklepů připravil o celkem 9 jízdních kol v hodnotě 122 000 korun,“ řekla Baláková.

„Jedná se o zřejmě nenapravitelného zloděje, kterého za krádeže už v minulosti pravomocně odsoudily Okresní soud v České Lípě i Okresní soud v Kladně. Naposledy ho českolipský soud poslal do vězení 25. října letošního roku, a to na 14 měsíců. Jeho nástup do věznice se jeho zadržením 24. listopadu jen urychlil,“ dodala mluvčí. Muž byl vzat do vazby a jeho trest může činit i několik let.