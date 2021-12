Policie obvinila ženu z Vodňan na Strakonicku z vraždy ve stádiu pokusu kvůli dítěti, se kterým se údajně chtěla ve středu utopit v řece Blanici. Hrozí jí za to 18 let ve vězení. Dítě stále zůstává ve vážném stavu v pražské nemocnici.

O dalším vývoji v šokujícím případu informoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. „Žena je aktuálně ve vazební věznici. Vzhledem k tomu, že vyšetřování je na samém začátku, tak si nedovolíme k případu sdělovat nějaké polopravdy nebo spekulace,“ uvedl Matzner. Oba topící vytáhli z řeky policisté, které přivolali kolemjdoucí studenti střední rybářské školy. Záchranáři následně ženu i dítě dopravili do nemocnice.

„Jakmile to lékaři dovolili, proběhly základní úkony trestního řízení, obvinili jsme ji (ženu) a následně vyslechli. Co se týká zdravotního stavu jejího dítěte, tak ten je stále velmi vážný,“ řekl mluvčí.

Zachránci byli oceněni

Podle policie byly motivem k činu zřejmě rodinné spory. „Nicméně nemáme zatím vyslechnuté všechny, kteří nám k tomu mohou něco říci, takže ani tady nechceme spekulovat,“ uvedl Matzner.

Ředitel jihočeské policie Luděk Procházka v úterý předal pamětní mince sedmi studentům prvního ročníku rybářské školy. Topících si všimli, když se večer vraceli z nákupu potravin. Procházka zároveň předal medaili dvěma policistům, kteří na místo dorazili, ženu s dítětem vytáhli z vody a poskytli jim první pomoc.

Hrdinové popsali pro CNN Prima News vypjaté momenty, které záchranu ženy a jejího dítěte provázely. Byl mezi nimi i mladý student rybářské školy Matyáš. „My jsme se se spolužákem svlíkli, že půjdem do vody, že pro ni doplavem. Ale vlezli jsme po kolena do vody a prostě jsme zjistili, jak moc je to studený, že bychom tam taky mohli v nějakém případě zůstat,“ řekl televizi. Bez ohledu na to, ale mladíci udělali to nejlepší. Nebýt toho, že zavolali pomoc, nejspíš by všechno skončilo dvojnásobnou tragédií.

Z vody nakonec ženu a její dítě vytáhli policisté. „Vůbec jsem nepřemýšlel, prostě jsem instinktivně skočil do vody a měl jsem co dělat, abych doplaval s tou ženou, která vlastně nespolupracovala, na břeh zpátky,“ popsal oceněný policista Jan.