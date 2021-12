V roce 2012 vydala televize Vice dokument o nejnebezpečnějších drogách světa. Reportér Ran Duffy tehdy odjel do Kolumbie, kde se setkal s dealerem v Bogotě, který se zmínil o děsivé droze. Droga, jež se přezdívá ďáblův dech, je prý děsivá tím, jak jednoduše se dá podat.

Nebezpečný „ďáblův dech“

TikToker Brett tento dokument připomenul ve videu na sociální síti, v níž účinky drogy popisuje. Nazývá ji nejnebezpečnější drogou na světě kvůli tomu, že člověk pak ztrácí kontrolu sám nad sebou. „Skopolamin neboli ďáblův dech dokáže zcela eliminovat vaši svobodnou vůli,“ říká Bret ve videu, které naprosto šokovalo jeho fanoušky a dodává, že i vdechnutí nejmenšího množství omamné látky na vás bude mít neblahý vliv.

„Ve skutečnosti stačí tak malé množství, že by vám kolemjdoucí mohl trochu fouknout do obličeje, když kolem vás prochází a vy byste byli pod jeho vlivem,“ dodal Bret, že byste mohli udělat cokoliv, co by vám řekl cizí člověk. „Kdybyste byli pod vlivem skopolaminu a někdo by vám řekl: vezměte mě do banky, vyberte si všechny své peníze a pak mi je dejte, udělali byste to,“ dodává TikToker s tím, že člověk se chová jako malé dítě, které je bezmocné.

Oběť ztrácí vlastní vůli

Poté, co účinek drogy odezní, oběť si vůbec nepamatuje, co se stalo. Navíc uvedl skutečný případ, kdy se člověk zničehonic probudil ve svém bytě a vůbec netušil, co se předtím dělo. „Zeptal se vrátného, co se stalo a vrátný mu řekl, že s sebou přivedl dva muže a dal jim všechny své věci,“ šokoval všechny sledovatele s tím, že vrátný ho to nechal udělat, protože mu připadal, že je naprosto při smyslech a ví, co dělá. Skopalamin se navíc vyrábí z blínu nebo durmanu, který má mnoho lidí doma jako okrasnou rostlinu.

VIDEO: Pražští celníci při zásazích zajistili drogy a zmařili průjezd pašeráků cigaret přes území České republiky. (listopad 2021)