Otřesný případ týrání malého Artura z Velké Británie už řeší soud. A přišel s překvapivým zjištěním. Hlavní iniciátorkou trýznění měla být jeho nevlastní matka Emma Tustinová. Ačkoli se na smrti chlapečka podílel i jeho otec, Tustinová ho k tomu měla manipulovat. Jak se ukázalo, táta Thomas Hughes byl do té doby vzorným otcem. Alespoň to tak u soudu tvrdil jeho strýc.

„Byla chladná, manipulativní a vypočítavá,“ uvedl u soudu strýc obviněného Hughese na adresu Emmy Tustinové. Dále uvedl, že by obviněný na dítě v životě nevztáhl ruku a vše se začalo měnit až poté, co se setkal s Tustinovou. „Jeho milý postoj se náhle změnil,“ vysvětloval u soudu. „Před tím, než poznal Tustinovou, pevně věřil v rodinné pouto,“ dodal.

Jak uvedl deník Metro, Hughesovy vazby na rodinu jakoby se náhle ztratily. „Už to nevypadalo, že by měl zájem rodinu nějak udržet,“ vysvětlil jeho strýc. Soud tvrdí, že žena opravdu provedla smrtelný útok, ale Hughes se ženou spolupracoval. Oba obvinění popírají.

Arthur se přestěhoval do péče svého otce poté, co byla jeho matka Olivia Labinjo-Halcrowová v únoru 2019 obviněna z vraždy svého partnera. Hughes se s matkou čtyř dětí Tustinovou seznámil na internetu předtím, než se pár s Arthurem přestěhoval do jejího domu poblíž Solihullu ve West Midlands.

Nelidské týrání

Na děsivém videu, které bylo natočeno 16. června, lze vidět, jak se zesláblý chlapec snaží postavit na nohy, ale ihned se sesune na podlahu obývacího pokoje. Arthur ještě čtyřikrát vykřikne: „Nikdo mě nemá rád!“, když se snaží doplazit na druhou stranu místnosti. Trvá mu více než dvě celé minuty, než je schopen znovu vstát a ujít vzdálenost asi dvou metrů ke dveřím vedoucím do jiné místnosti.

Na zvukovém záznamu, které spolu s videem policie u soudu zveřejnila, je také slyšet, jak malý Arthur neustále opakuje: „Nikdo mi nechce dát najíst!“. U soudu dále zaznělo, že chlapeček utrpěl nenávratné poranění mozku poté, co byl vystaven krutému zacházení. Kromě nedostatku jídla mu násilníci odpírali i spánek.