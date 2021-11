Byla to nejhorší tragédie poválečné lodní dopravy. Havárii trajektu Estonia v Baltském moři v roce 1994 nepřežilo 852 lidí. Když nezávislí dokumentaristé našli v trupu lodi dvě podezřelé díry, rozjelo se nové vyšetřování. Jeho šéf promluvil o tom, jak pokročili.

Loď Estonia vezla 803 pasažérů a 186 členů posádky z Tallinn do Stockholmu, když se v noci na 28. září 1994 dostala do problémů na rozbouřeném Baltském moři. Její potopení zůstává nejhorším lodním neštěstím v době míru od druhé světové války.

Podle oficiální zprávy z roku 1997 trajekt havaroval poté, co kvůli nedostatečné údržbě odpadl jeho přední příklop a voda se přes otevřenou příď dostala na palubu s auty. Nicméně autoři televizního dokumentu odvysílaného k loňskému 26. výročí neštěstí odhalili dvě dříve nezmapované díry na pravé straně trupu, což oživilo spekulace o příčině havárie a vedlo ke spuštění nového vyšetřování vedeného společně švédskými, finskými a estonskými úřady.

„Na základě zprávy vypracované Stockholmskou univerzitou existuje přinejmenším vysoká pravděpodobnost, že k poškození na pravoboku lodi mohlo dojít v důsledku kontaktu s mořským dnem,“ uvedl v úterý na tiskové konferenci švédský šéf vyšetřování Jonas Backstrand. „Už jsme se dívali na mořské dno a to, co z něj lze vyčíst. Teď ještě musíme trochu víc prozkoumat také loď, abychom to mohli potvrdit,“ vysvětloval.

Začátek další fáze vyšetřování zaměřené na vrak Estonie je naplánován na březen, uvádí Reuters. Vrak leží nedaleko švédského ostrova Utö v hloubce méně než 85 metrů.