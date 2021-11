Policie podezírá patnáctiletého mladíka z toho, že v pátek večer bodl v Hradci Králové nožem o pět let staršího muže. Napadený skončil ve vážném stavu v nemocnici.

Potyčka se odehrála v Šimkově ulici. Policie a záchranná služba na místo vyrazily ve 22:00. Ještě v noci policisté podezřelého vypátrali. „Klade se mu za vinu, že o 5 let staršího muže po vzájemné potyčce bodl jedenkrát nožem. Dospělému by hrozil trest odnětí svobody od 2 do 8 let. V případě mladistvých je sazba poloviční," doplnila mluvčí policie Iva Kormošová. Kriminalisté podezřelého obvinili z ublížení na zdraví a z výtržnictví.