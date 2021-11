Podle posledních zpráv přímo z Pákistánu by se měla očištěná Tereza H. dostat na svobodu už příští týden. Alespoň to tvrdí zdroj Blesku obeznámený s případem mladé Češky, která v pákistánském vězení seděla od ledna 2018, kdy ji zadrželi celníci na letišti v Láhauru.

„Terezino propuštění se očekává příští týden,“ uvedl pro Blesk zdroj z Pákistánu. Jak se zatím zdá, soud by mohl už v sobotu podepsat příkaz k propuštění zadržované Češky. „Tereza by se tak z vězení mohla dostat v pondělí,“ dodal zdroj.

Pokud vše půjde tak, jak má, blonďatá Češka se konečně dočká kýžené svobody. Ačkoli se již jistě těší domů, cesta do vlasti nebude bezproblémová. Z Láhauru do Prahy totiž nelétá žádná přímá linka.

Terezu bude čekat minimálně jeden přestup. Z Pákistánu zřejmě poletí směrem na mezinárodní letiště Džinnáh v Pákistánu, přelet zabere hodinu a tři čtvrtě. Následně ji čeká šest hodin trvající let do Istanbulu a pak už „jen“ zhruba tři hodiny do Prahy. Celá cesta bez zpoždění a problémů zabere asi třináct hodin. A když už se kráska konečně dostane do Česka, čekat ji bude karanténa.

Trnitá cesta ke svobodě

Tereza H. byla v lednu roku 2018 zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. Stíhali ji pro podezření z pokusu o pašování téměř devíti kilogramů heroinu. Češka putovala za mříže a čekala čtrnáct měsíců na první verdikt soudu. Ten ji nakonec poslal na osm let a osm měsíců do vězení.

Tereza H. od chvíle, kdy ji celníci zadrželi, tvrdí, že je nevinná a drogy jí do kufru někdo podstrčil. Proti rozsudku se proto Tereza odvolala. Jenže její případ se před soud hned tak nedostal, kvůli koronavirové pandemii a dalším okolnostem bylo projednávání případu několikrát odsunuto.

Počátkem listopadu konečně přišla radostná novina. V pondělí 1. 11. soud přijal argumenty Terezina advokáta Saifúla Malúka a Češka byla obvinění zproštěna. Během několika dnů by měla po letech v cele konečně vyjít na svobodu.