Rybaření skončilo tragicky pro třicetiletého muže z Brazílie. Zaútočilo na něj hejno včel, před nimiž se se svými dvěma kamarády chtěl zachránit skokem do jezera. Pod hladinou na ně však čekalo jiné nebezpečí - hejno piraní. Zatímco jeho přátelé, byť rovněž utrpěli zranění, doplavali do bezpečí, třicetiletý muž se nedokázal zachránit.

Případ jako z hororového filmu se odehrál u brazilského města Brasilândia de Minas. Tři kamarádi si vyrazili v neděli zarybařit k jezeru. Všechno probíhalo tak jak mělo a kamarádi si užívali chvíle volna. Ovšem náhle na ně zaútočil včelí roj! Podle informací zpravodajského webu Newsweek rychle všichni tři skočili do vody, aniž by tušili, co je čeká pod hladinou.

Zuby jako břitvy

Před včelami se sice zachránili, ovšem v jezeře na ně zaútočilo hejno piraní. Dvěma z nich se přes zranění podařilo před nejhorším zachránit. Ovšem třicetiletý muž útok nepřežil. Na místo vyrazili záchranáři, ovšem podle informací televize 9News už hasiči našli pouze mužovo znetvořené tělo, které leželo čtyři metry od břehu.

Ryby údajně „roztrhaly tělo na několik částí,“ uvedli hasiči podle Times s tím, že mu chyběla i pravá část obličeje. Zatím není jasné, zdali muž zemřel na útok piraní nebo se utopil. Nicméně jeho tělo prý bylo nalezeno v poloze, která nasvědčovala druhé variantě

Šestiletá oběť

V Jižní Americe v povodí řeky Amazonky žije asi třicet druhů piraní. Rovněž se vyskytují v některých oblastech Severní a Střední Ameriky a na Havaji. V roce 2015 v brazilské řece Maicuru došlo k útoku na šestiletou Adrilu Munizovou, která se plavila po řece s babičkou. Loď se však převrátila při bouři a skupina skončila v řece. Dítě to nepřežilo.

