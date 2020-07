Kolemjdoucí děsil zmatený muž u památníku Díky, Ameriko! v centru Plzně. Nesmyslně povykoval a s nohama ve fontánce tvrdil, že mu utekli hadi a piraňa. Záchranáři pomatence převezli do nemocnice.

Znepokojení lidé volali městskou policii. U fontánky pomníku Díky, Ameriko! seděl muž, který měl zjevně nějaký problém. „Na kolemjdoucí nesmyslně pokřikoval a ve fontáně si koupal nohy v botách,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Strážníkům záhy vysvětlil, co u fontány dělá. „Trpěl představou, že v ní má zmije a piraňu, které mu před chvílí utekly, a teď je musí najít. Opakoval to spolu s tím, že všechny lidi vypustí raketou do vesmíru,“ popsala Pužmanová.

Jeden ze strážníků poté v nádržce objevil mužovu zahozenou zlomenou hůl. Bylo jasné, že zmatený muž není psychicky zcela v pořádku. Na místo tak přijeli záchranáři.

„Posléze pacienta v sanitce za doprovodu strážníka převezli do nemocnice na Lochotíně, a předali jej do péče odborníků,“ dodala Pužmanová.