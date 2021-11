V devatenácti letech se zúčastnila Miss World, zazářila na týdnu módy v Paříži a před sebou měla slibnou kariéru modelky. Práce pro agenturu Face Models ji zavedla až do italského regionu Emilia-Romagna. Čtyřiadvaceitletá Layla da Costa fotila ve městě Boloňa, kde si pronajala dům.

Záhadná smrt

Dům podle informací zpravodajského webu italy24news.com sdílela se svými přáteli, kteří ji viděli zacházet do koupelny, odkud se už ale nevrátila. Neukázala se ani na focení. Na místo vyrazili záchranáři. Layla byla nalezena bez známek života. Příčina smrti je stále záhadou. Podle všeho se jí náhle zastavilo srdce. Podle informací zpravodajského webu bolognatoday.it policie vyloučila, že by se jednalo o násilný čin či požití omamných látek. Podle informací The Sun netrpěla žádnými zdravotními problémy. V případu proto byla nařízena pitva, která by měla osvětlit, co se ženě stalo. Z její náhlé smrti jsou všichni v šoku.

Vycházející hvězda

Šéfka agentury Fatima Lopesová uvedla, že se jednalo o vycházející hvězdu módního průmyslu. Layla podle ní byla příkladem laskavosti, jemnosti, pokory, odhodlání a profesionality. „Naše modelka Layla zůstane navždy v našich srdcích,“ dodává Face Models v prohlášení.

VIDEO: Čtyři Slováci zemřeli při děsivé autonehodě v Belgii: Jejich vůz sjel v noci do řeky