Žena (†33) pózovala na hraně útesu kvůli fotkám: Zřítila se z 30metrového srázu!

Zoe si v úterý vyšla s manželem Joerim Janssenem na horu nad řekou Ourthe v Belgii. Byli svoji od roku 2012, poznali se ještě na škole. Jejich věrné pouto nečekaně přeťala smrt, když Zoe podle Daily Mail uklouzla a zřítila se minimálně 30 metrů ze srázu do řeky.

Po turistce pátrala policie, hasiči, potápěči i vrtulník. Manžel během pátrání nepřestával doufat, že Zoe pád přežila, našli ji ale bohužel už bez známek života. Smrt si pro ženu, která se dříve věnovala kulturistice, přišla zcela nečekaně. Celé to prý trvalo jen pár vteřin.

„Prostě zmizela“

Stalo se to, když právě pózovala na hraně skalního srázu tak, aby vyšly co nejlepší fotky. Ona stála zády k propasti, manžel držel foťák. Osudný okamžik nastal, když Zoe manžela požádala, aby přivolal jejich dva psy, kteří je na výletech vždy doprovázeli. „Otočil jsem se za nimi a nařídil jim, aby počkali. Když jsem se otočil zpátky, Zoe už tam nebyla. Prostě zmizela. Muselo se to stát ani ne v pěti vteřinách,“ stále nevěří tomu, co se stalo, Joeri.

Podle jeho vyprávění během těch pár chvil vůbec nic nezaslechl. „Ani křik, ani žádné zvuky. Jen jsem spatřil prázdné místo, kde před chvílí stála,“ vylíčil nešťastné okamžiky Joeri. „Volal jsem ji, ale tušil jsem, že je to zbytečné. Ten sráz byl strašně hluboký. Záchranáři mluví o 30 metrech, já bych ale řekl, že má aspoň 50,“ dodal Joeri.

Na několikadenní výlet se vydali v karavanu, tak jako už tolikrát během covidového období. „Jezdili jsme po Evropě a pořizovali krásné fotky,“ řekl truchlící manžel. Kvůli kvalitním snímkům z hory nad řekou si v úterý speciálně přivstali, na místě, kde k tragédii došlo, byli asi v devět hodin ráno.

Po tragédii se Joeri okamžitě snažil volat záchranáře, ale měl velmi špatné spojení. Proto běžel pro pomoc do nedalekého hotelu. „Záchranáři Zoe nemohli hned najít. Pak mi ale řekli, že je mrtvá. Mluvili sice francouzsky, a tu já moc neovládám, ale okamžitě jsem pochopil, co říkají,“ uvedl zdrcený manžel.

Poslední selfie nad srázem

Kromě dvou psů na výlety manželé brali i dron pro co nejlepší fotky ze vzduchu. Na fotkách si zkrátka dávali záležet. „Focení bylo její vášní. Když jsem otevřel její telefon, viděl jsem tam její poslední selfie. Přímo z okraje toho srázu,“ uvědomuje si manžel. „Zoe se na fotce dívá dopředu, je vidět ještě trochu mlha a dole řeka, kde ji potom našli,“ řekl.

Zda policie případ dále šetří, zatím není známo.