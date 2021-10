Co vyvolalo takovou zlost mezi dvěma muži? Jeden z aktéru měl podle svědků vložit druhému sedícímu před ním něco do kapsy v sedadle. Taková maličkost postačila k tomu, aby se oba výtečníci začali hádat. Co ale asi nikdo nečekal, bylo vyústění celého konfliktu. Začaly létat pěsti! Video z rvačky se objevilo na zpravodajském kanálu ABC7.

Na záběrech je pak už jen vidět zkrvavený obličej jednoho z pasažérů. Jak uvedl deník Mirror, agresivnějšího z nich se podařilo zpacifikovat ostatním cestujícím. „Curtis Maurice Clayton byl po incidentu zatčen na základě obvinění z ublížení na zdraví na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě,“ uvedlo tiskové tiskové oddělení letecké společnosti Delta Airlines.

Podle policistů rvačku vyvolal právě Clayton. Napadeným mužem měl být cestující německé národnosti. Kriminalisté dále uvedli, že zadržený muž s nimi nespolupracoval a dokonce poškodil policejní vůz.