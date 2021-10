Svůj život za život svých vnoučat obětoval Jonathan Smith. Jednašedesátiletý rodák z britského města Carluke trávil se svou rodinou dovolenou na řeckém ostrově Kréta, když se jeho vnuci (7 a 10) dostali v moři do problémů. Obětavý dědeček proto okamžitě skočil do vody, aby jim pomohl. Šedesátník dokázal chlapce vytáhnout na břeh do bezpečí, za hrdinský čin ale sám zaplatil životem.