Chaos ve středu v podvečer zavládl v norském městě Kongsberg. Lučišník tam zastřelil pět lidí a dalších několik zranil. Mezi oběťmi jsou podle informací BBC čtyři ženy a jeden muž. Všem obětem mělo být mezi 50 a 70 lety. Na místo se rozjeli policisté, kterým se podařilo útočníka zpacifikovat.

Teroristický čin

Strážci zákona muže obvinili. Podle jeho obhájce ho vyslýchali až tři hodiny. Uvedli, že se jedná o dánského občana, který je prý úřadům známý již z minulosti. „Útok v této fázi vypadá jako teroristický čin. Jaké byly jeho motivy, objasní v detailnější podobě vyšetřování. Útoky na náhodné kolemjdoucí na veřejných místech jsou opakujícím se postupem islamistů, kteří páchají na Západě teroristické činy,“ uvedla norská tajná služba.

Děsivé video

Norský zpravodajský web VG.no uvedl, že útočníkem byl Espen Andresen Bråthen, sedmatřicetiletý muž, který v roce 2017 zveřejnil video, v němž se prohlašuje za muslima. „Ahoj, jsem posel. Přicházím s varováním. Je to opravdu to, co chcete?“ uvedl ve videu s tím, že všem oznamuje, že konvertoval k islámu.

Video se podle výše zmíněného zpravodajského webu dostalo k muži, který měl s Bråthenem kamarádit v dětství. Ten prý policistům napsal e-mailem, s tím, že by Bråthen mohl spáchat něco strašného. „Byl jako tikající bomba,“ uvedl muž a dodal, že si myslí, že je jeho dávný přítel duševně nemocný.

E-mail policii prý poslal už v prosinci roku 2017. V e-mailu adresovaném bezpečnostním složkám prý psal, že Bråthen je „osamělý vlk,“ který podle jeho názoru je schopný udělat cokoliv a obává se, že by mohl spáchat něco strašného. „Nevím, co udělali. Měli něco udělat,“ uzavřel muž s tím, že zpráva o tom, že měl právě Bråthen spáchat čin v Kongsbergu, ho nepřekvapila.

Tíživá atmosféra

Chladnokrevný útok se odehrál v supermarketu. Jeden ze svědků popsal, že viděl ženu, jež se kryla před šípy, a následně viděl útočníka, který měl stát na rohu s lukem v ruce. „Poté jsem viděl lidi utíkat jak o život. Jednou z nich byla žena, která držela dítě za ruku,“ popsal chvíle strachu. V Kongsbergu žije i Britka Fiona Herlandová. Ve městě bydlí už pět let a nikdy nezažila takovou atmosféru, která se městem nese po útoku. „Je to naprosto zdrcující. Je cítit, jak atmosféra tady potemněla,“ uvedla pro BBC.

