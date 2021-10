„Usoudil jsem, že odjedu někam daleko a Gruzie se zdála ideální. Malé místo s velkou historií,“ napsal na sociální síti Thomas. Podle přátel se seznámil s dívkou právě z Gruzie a chtěl odcestovat, protože se po lockdownu necítil dobře.

Žil v hlavním městě Thibisi, ale v den, kdy zemřel, se vydal do Stalinova muzea ve městě Gori. Podle deníku The Sun Thomas popíjel alkohol se skupinou tamních mužů a došlo mezi nimi k hádce. Následně došlo i fyzickému napadení a nebohý Ir skončil v bezvědomí.

Útočníci ho však nenechali na pokoji a jeho tělo hodili do řeky Mtkvari a z místa činu utekli. O několik dní později bylo tělo mladého muže nalezeno. Všech pět Gruzínců, kteří se měli na vraždě podílet, bylo zatčeno. Podezřelí jsou ve věku od 17 do 28 let. Hrozí jim třináct až sedmnáct let ve vězení. Policie se dále zabývá okolnostmi nehody.