Hlavní strůjkyní pátrání po Shoně byla její sestra Amy Reidová. Ačkoli na počátku března skončilo tragicky nalezením bezvládného dívčina těla, Amy se chce dovědět, co se její sestřičce stalo, informoval Mirror.

To by mohl osvětlit anonymní pisatel tajemného dopisu. Ten se truchlícím pozůstalým dostal do rukou poté, co Amy zahájila kampaň na sociálních sítích a po městě rozdávala letáky. Podle jejích slov obdrželi ručně psaný anonymní dopis. Ten prý obsahoval významné informace o Shonině smrti.

„Obdrželi jsme ručně psaný dopis, který obsahoval důležité informace týkající se Shony, ale nebyl podepsán jménem,“ uvedla Amy. Amy a její rodina prosila, aby se daná osoba dostavila na policii. Apelují na osobu, že se není čeho bát a rodině by pomohlo, kdyby to, co ví, řekla detektivům.

Shona Gillenová byla nalezena mrtvá ve vodě poblíž jejího rodného města Antrim. Její sestřička nevzdává pátrání a chce se dovědět pravdu o její smrti. „Je to jako noční můra, jsem vždycky velice špatná z toho, když si začnu pokládat otázky, na něž neznám odpověď. Tím, že sama na případu spolupracuji, cítím alespoň trošku úlevu. Doufáme, že někdo přijde na policii a předloží nějaké odpovědi,“ dodává mladá žena.

Na případu intenzivně pracuje i místní policie. „V rámci našeho vyšetřování se snažíme přijít na to, kdy a kde Shona vstoupila do vody. Chceme rodině poskytnout odpovědi,“ uvedl místní inspektor Buchanan.