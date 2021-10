Pro svého mazlíčka cokoliv! Laiha Slaytonová (20) se vrhla na záchranu svého pejska poté, co zpanikařil a spadl do horkého pramene v Yellowstonském národním parku. Záchrana ale skončila tragicky. Chlupáč Rusty zemřel a Laiha utrpěla popáleniny na devadesáti procentech těla.

Jak uvedl deník Daily Mail, dvacetiletá žena utrpěla vážné popáleniny na devadesáti procentech svého těla poté, co skočila do horkého pramene v Yellowstonském národním parku, aby se pokusila zachránit svého pejska Rustyho. Rodinný výlet se proměnil v obrovské drama, když si Rusty popálil nohu od gejzíru, načež zpanikařil a spadl do horkého pramene.

Laiha Slaytonová neváhala ani minutu a jala se svého miláčka zachraňovat. Skočila za ním do pramene, který měl v tu chvíli teplotu bezmála devadesát stupňů Celsia. Jenže tak vysoká teplota byla pro Američanku osudnou. Utrpěla ošklivé popáleniny třetího stupně téměř po celém těle. Zachraňovat z pramene ji musel její otec Woodraw. A aby toho nebylo málo, pejsek Rusty i přes snahu Laihy svým zraněním později podlehl.

Ženu převezli záchranáři vrtulníkem na popáleninovou jednotku v Idaho Falls. Nešťastnice je v současné době v umělém spánku. Její sestra zorganizovala sbírku na GoFundMe na financování její zdravotní péče. Domů se Laiha jen tak nevrátí, v nemocnici si podle své sestry poleží několik měsíců.

Představitelé národního parku Yellowstone o incidentu informovali na své facebookové stránce a varovali návštěvníky, aby se drželi dál od horkých pramenů. „Každý by se měl držet vyznačených stezek a být extrémně opatrný,“ apelovali.

Laiha je druhou ženou, která se v posledních týdnech spálila v termálním prameni. 16. září utrpěla devatenáctiletá dívka popáleniny druhého a třetího stupně na pěti procentech těla po pádu do horké vody poblíž světoznámého gejzíru Old Faithful.