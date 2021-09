Dunivá exploze otřásla večer ulicí 1. máje v centru Litovle na Olomoucku. V bytě, kde se dle místních pohybují často narkomani, podle prvotních informací explodoval plyn. Při výbuchu byl zraněn mladý obyvatel bytu. „Utrpěl popáleniny na celém těle a inhalační trauma. Musel být převeden na umělou plicní ventilaci,“ sdělila Blesku mluvčí záchranky Olomouckého kraje Lucie Mikisková. Mladík byl letecky transportován na popáleninové centrum v Ostravě.

Vařil řízky?

„Já vůbec nevím, co se tam stalo. Já jsem seděla na chodbě na schodech a luštila křížovku. On tam normálně vařil řízky,“ tvrdila včera přítelkyně zraněného muže. „No, nevím, co tam vařili, ale myslím, že řízky to nebyly. Ty se, pokud vím, smaží. Smažky ale byli nebo jsou oni, a je to tady v okolí známá věc, že se v tom bytě schází podivná partička a vyrábí se tam drogy,“ řekl Blesku muž ze sousedství.

Experti na toxikologii

Že ve výbuchu hrají svou roli drogy, potvrdila včera zpráva policejní mluvčí. „Na místě stále probíhá ohledávání. Je zde mimo jiné přítomen chemik a dva speciálně vycvičení psi na vyhledávání ohnisek požáru a také návykových látek,“ prozradila mluvčí Miluše Zajícová.

Okolí výbuch neponičil

Přestože byt výbuch zcela zdemoloval, okolní domy nebyly nijak poškozeny. „Samozřejmě bezprostředně po výbuchu bylo z okolních domů evakuováno devět lidí, mezi nimi i dvě děti. Řádným průzkumem ale bylo následně zjištěno, že k poškození sousedních domů nedošlo,“ sdělil mluvčí olomouckých hasičů Radek Buryánek.

Plyn, či toxi výpary?

Hasiči sice původně vyjížděli k výbuchu plynu, zda však šlo skutečně o plyn, či o výpary z těkavých látek používaných při výrobě pervitinu, není zatím jasné. „Požár při výbuchu nevznikl. Příčina i výše škody jsou zatím neznámé a vše vyšetřuje policie ve spolupráci s naším vyšetřovatelem,“ sdělil mluvčí hasičů Petr Buryánek.

VIDEO: Výbuch plynu v Koryčanech zabil dva hasiče