Kuriózní nehodu měla žena v obci Stakčín na Slovensku. Došlo k ní nedaleko od domu, kde bydlí. Co se přesně stalo, zatím nikdo neví, k výsledné situaci ale museli vyjet hasiči, kteří jeřábem postavili její auto zase na kola.

Jen pár metrů chybělo řidičce (44) k domovu, když v úterý z doposud neznámých příčin havarovala v obci Stakčín. Nikdo zatím netuší, co se stalo a proč žena dojela jinam, než chtěla. Jisté je, že dorazila z Humenného a z nepojízdného dopravního prostředku se dokázala dostat sama.

Auto poničilo zábradlí a chybělo málo, aby se vůz i s nešťastnou řidičkou zřítil do hlubokého koryta potoka. To se nakonec nestalo, protože se auto zaseklo na půl cesty a zadní kola zůstala trčet do vzduchu.

Na místo dorazili policisté i záchranka, která posléze ženu se zraněním hlavy odvezla k ošetření. Následně se hasiči postarali o vozidlo, které pomocí jeřábu v lehce poničeném stavu vyprostili a postavili zase na všechny čtyři.

Policie jako příčinu nehody vyloučila požití alkoholu před cestou. Jak uvedl web televize JOJ noviny.sk, místní obyvatelé hovoří o tom, že při řidičce stáli všichni svatí.