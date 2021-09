Strojvedoucí rychlíku 140 Ostravan, který jel ze Žiliny do Prahy, zapomněl v sobotu odpoledne zastavit v Olomouci. Vlak prosvištěl o stovky metrů za nástupiště. Zanedlouho se už sunul zpět, aby lidé mohli vystoupit.

Na událost upozornil server zdopravy.cz. Vlak měl postavenou tzv. vlakovou cestu. Projel tedy na návěst povolující jízdu a nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti. Zastavit měl údajně až zhruba 300 metrů za perónem. „Pro výstup a nástup se pak vrátil k nástupišti,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Podle svědků, kteří se svěřili na facebooku, někteří cestující vystupovali nebezpečně i do kolejiště. „Ve vlaku byl trochu zmatek, někteří začali vystupovat přímo do kolejiště. Nechápu, jak toto může někoho napadnout,“ popsal situaci jeden z uživatelů. Mluvčí dodal, že vlakový doprovod upozornil cestující na to, aby to nedělali. Nakonec spoj z Olomouce odjížděl s celkovým zpožděním 45 minut.