Hasiči ve Starém Bydžově zachránili v neděli odpoledne dvě kočičky, které uvázly v okně. Bylo to jen taktak, jedna z koček už byla při jejich příjezdu zcela vyčerpaná.

Majitelka zřejmě zapomněla při odchodu z bytu zavřít okno, a tak došlo k neštěstí. Její dvě kočičky se v něm zaklínily a nemohly dovnitř ani ven. „Hasiči se dostali k oknu po nastavovacím žebříku, kočky vyprostili a ponechali je u sousedů, majitelka byla vyrozuměna,“ napsali na sociální síti hasiči z Královéhradeckého kraje.

Ti také uvedli, že přijeli na poslední chvíli, protože jedna kočička se ještě snažila vyprostit, ale ta druhá byla už úplně vyčerpaná snahou se z podivné pasti dostat.

Na závěr hasiči připojili varování pro ostatní. „Pokud necháváte zvířata doma samotná, nezapomínejte vše zabezpečit tak, aby k podobným situacím nedocházelo,“ napsali.

Mnoho uživatelů facebooku, kteří si příspěvek přečetli, majitelce důrazně doporučilo, aby si pořídila sítě či jinou ochranu do oken, protože příště by to mohlo dopadnout mnohem hůř.