Hanka (6) a Daneček (9) zmizeli beze stopy: V Jihlavě je naposledy viděl tatínek

Hanu (6) a Daniela (9) Strakovy v současné chvíli hledají policisté z Jihlavy. Dívence je šest let, oblečena by měla být do zelené mikiny a strakatých tepláků nebo kalhot. Je vysoká asi 130 centimetrů.

Daniel je vyšší, má zhruba 145 cm, oblečen je do černé mikiny Adidas a šedých tepláků. „Pátráme po dvou dětech ve věku 6 a 9 let. Jde o sourozence Hanu a Daniela Strakovy. Naposledy odešli z místa bydliště na ulici Riegrova v Jihlavě dnes v 15.00 hodin. Od té doby se pohřešují," uvedla policie v úterý večer.

Pokud jste sourozence viděli, nebo víte, kde se nacházejí, oznamte to neprodleně na linku 158, případně na jakoukoliv nejbližší policejní stanici.