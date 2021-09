Maminka Dagmar H. zrovna uspávala svou tříletou dcerku, když uslyšela křik. „Šla jsem potom do kuchyně,“ uvedla pro Chomutovský Deník s tím, že se všechno seběhlo hrozně rychle. Na dětském hřišti v ulici 17. listopadu v Chomutově si hrála její dcerka Terezka, proto se rozeběhla ven. Tam na ni čekal hrozný šok. „Byla jsem v šoku z toho, co ta žena naší Terezce udělala. Nevěděla jsem v tu chvíli, co dělat,“ dodala maminka s tím, že holčička měla velké bolesti hlavy, měla nevolnost, oteklý obličej a kulhala. Na místo přijela záchranka, která holčičku převezla do nemocnice. Podle Dagmar však zdravotní problémy přetrvávají. Navíc navštěvuje psychologa. „Bojí se chodit ven. Všude s ní musím chodit já,“ podotkla.

Holčičce prý dupla na hlavu

Případem se začala zabývat policie. Dagmar na ženu, která holčičku na dětském hřišti brutálně napadla, podala trestní oznámení. V den útoku se tam ale zdržoval i asistent prevence kriminality, který upozornil městskou policii. Ta detaily napadení zveřejnila, až zhruba po měsíci na svém oficiálním facebookovém účtu. „Strážníci městské policie byli upozorněni asistentem prevence kriminality na situaci v ulici 17. listopadu, kde měla žena zmlátit dítě na dětském hřišti. Podrobněji k tomu posléze uvedl, že viděl korpulentnější ženu, která vzala dívku drobné postavy, hodila s ní o zem a dupla jí na hlavu,“ napsala policie s tím, že žena byla vyzvána k prokázání totožnosti a policistům řekla, že její syn přišel domů celý od krve. Měl podle jejích slov zlomený nos. Zranění mu měla způsobit Terezka.

„Nutno podotknout, že její syn stál opodál, když strážníci zjišťovali skutečnosti, a žádná viditelná zranění neměl. Skupina svědků, co napadení dívky potvrdila, byla zrovna přítomna na dětském hřišti a následně vyzvána k prokázání totožnosti. Napadená dívka k celému incidentu uvedla, že viděla onoho syna ženy, že chtěl strčit do malé holčičky a rozhodla se jí zastat a dala mu facku, možná dvě. Ten tedy odešel domů a dál už se situace vyvíjela podle (...) asistenta (...),“ dodala policie. Policejní mluvčí Miroslava Glogovská pro výše zmíněný deník uvedla, že případem se zabývají kriminalisté, kteří případ řeší jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví.