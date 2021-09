„Ta paní se na něj tak divně otočila, udělala divný výraz nebo máchla rukama. On se jí chtěl slušně zeptat, jestli to bylo na něj nebo na koho to bylo myšleno, došel k lávce a byl to zkrat, vytáhl z batohu nůž a píchl ji někam do zadní části těla,“ uvedla s odkazem na policejní dokumentaci Česká televize.

Útočník: Nechápu, co se se mnou stalo

Obviněný prý řekl, že neví, co se v něm v tu chvíli odehrálo. V minulosti nebyl nikdy trestaný, vedl normální život, bez dluhů, živil se jako barman. Nikdy se neléčil s psychickými problémy.

Po napadení z místa odešel na vlak a odjel. Třiceticentimetrový kuchyňský nůž měl v batohu prý po víkendu, protože jel do Ostravy ke známé stěhovat byt, nůž byl na porcování masa.

Probodl jí plíci

Žena skončila s těžkým zraněním v péči lékařů ve Fakultní nemocnici v Bohunicích. „Není v akutním ohrožení života," sdělila den po útoku mluvčí zdravotnického zařízení Veronika Plachá. Z dokumentace také vyplývá, že bez včasné pomoci a operace by žena zemřela. Pachatel jí nožem probodl plíci.

Zaútočil zákeřně zezadu

Videozáznam z dopravní kamery na ulici Koliště ukazal, že muž k ženě přistoupil zezadu, bodl, odběhl ke schodům a zmizel v parku. Žena se otočila, udělala ještě několik kroků, poté se schoulila.

„Případ nadále vyšetřujeme jako pokus vraždy, muž zůstává ve vazbě," reagoval policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že zveřejněné informace nebude komentovat.