Není radno v autě slepě věřit navigaci. Svém o tom ví i třiasedmdesátiletý český řidič. Ten se vracel z dovolené u moře, ale právě navigace ho zavedla do rakouských lesů. To mu nepřipadalo divné. Pokračoval dál do hvozdu, kde uvízl. Na pomoc museli spěchat hasiči.