Při požáru rodinného domu v Raspenavě na Liberecku v noci na středu utrpěli zranění tři lidé, dva středně těžké a jeden lehké. Mají popáleniny a nadýchali se kouře. Řekl to krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Požár byl hasičům nahlášen v úterý ve 21:43, ohněm byl zasažen podkrovní byt a střecha. Hasiči po příjezdu zachránili z podkroví tři lidi pomocí nastavovacího žebříku a předali je do péče zdravotníkům. „Dva pacienti utrpěli středně těžké poranění, byli při vědomí a transportováni do liberecké nemocnice. Třetí má lehké poranění a byl také transportován do liberecké nemocnice,“ uvedl Georgiev.

Podle krajského mluvčího hasičů Jakuba Suchardy požár likvidovali hasiči z pěti jednotek. „Zasahovalo se v dýchací technice, protože to tam bylo silně zakouřené,“ uvedl. Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu půl hodiny od nahlášení a zcela uhasit za další zhruba hodinu a půl, tedy kolem 23:45.

Škoda vzniklá požárem je podle prvního odhadu 750.000 korun, příčina se zjišťuje.