Nehoda se stala v pátek kolem 22:20. „Osobní vozidlo tovární značky Škoda Octavia projíždělo obcí Hradčany, přičemž jeho řidič ignoroval nejprve příkazové směrové šipky a potom i zákazovou dopravní značku před stavbou, kde právě probíhá oprava hráze a mostu,“ popsala událost Baláková.

Auta, které jelo v zákazu vjezdu, si všimla policejní hlídka. Než ale auto stihla zastavit, skončilo i s posádkou v rybníce.

Spolujezdec na předním sedadle utrpěl podle Balákové smrtelné zranění, kterému na místě podlehl. Řidiče následně transportovala zdravotnická záchranná služba do liberecké nemocnice se středně těžkým zraněním.

Na hrázi nyní vypuštěného Hradčanského rybníka se pracuje od jara a krajská silnice druhé třídy, která po hrázi vede, je pro dopravu uzavřená. Osobní auta místo objíždějí po místních komunikacích, dopravu tam řídí semafory. Oprava je rozsáhlejší, než se původně zamýšlelo, důvodem je nestabilní podloží. Komplikací je to pro řidiče, kteří jezdí přes Mimoň do Doks u Máchova jezera. Pokud vše dobře půjde, mohl by tam být provoz obnoven před koncem léta.