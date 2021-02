Karambol se odehrál v Pile, místní části obce Trhanov. Kamioňák, který jel směrem na Babylon, se v obci nějak zamotal a vjel do zákazu. Na úzké silničce ale uvázl.

„Při snaze opětovně vyjet na komunikaci postupně s vozidlem narazil do svislé dopravní značky Zákaz vjezdu nákladních automobilů, do božích muk a do oplocení domu,“ vypočetla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Jako bonus ještě těžký kolos poničil krajnici na obou stranách cesty. „Pak projel hráz návesního rybníka a ve snaze otočit se řidič s vozidlem zapadl na poli,“ doplnila Brožová.

Naštěstí se při manévrech nikdo nezranil. Alkohol šofér před jízdou nepil. Celková škoda se vyšplhala na téměř 60 tisíc korun.

