William Oliver (31) v americkém Memphisu zastřelil 27. srpna vlastní dceru (†8), přiznal se k tomu policii. Na svoji obhajobu uvedl, že si holčičku spletl se zlodějem.

Malá A'layla se otci ke své smůle připletla do cesty kolem 2:00 nad ránem. Její matka Ciera Martinová chvíli před tím partnera vystrašeně upozornila na zvuky, oba se báli, že se k nim někdo vloupal. Oliver to proto šel se zbraní v ruce očíhnout, plížil se domem a hledal známky toho, že je tam někde s nimi vetřelce.

Farmář (54) nabízel lidem zeleninu za ceny z říše snů, ti mu ji kradli a prchali bez placení: Nechyběly ani výhrůžky násilím!

Když při své inspekci otevřel dveře od skříně, spatřil v ní hýbající se obrys těla. Aniž by se přesvědčil, na koho míří, na stín bez váhání vystřelil. Svůj fatální omyl zjistil, když už bylo pozdě. A'laylu odvezla její maminka Ciera do nemocnice se střelným zraněním v hrudníku. Krátce po příjezdu do nemocnice holčička zemřela.

Oliver vyrazil za Martinovou v druhém autě, a to rovnou se všemi dalšími čtyřmi dětmi na palubě, které byly v okamžiku střelby také doma.

Střelce policie obvinila ze zabití z nedbalosti, kauce byla stanovena v přepočtu na 2,5 milionu korun. Pachatel už měl s policií oplétačky v srpnu 2019, tehdy měl na krku obvinění z napadení.

A'layla nebyla poslední

V Memphisu nebyla malá A'layla poslední dítě, které 27. srpna 2021 omylem zemřelo. Týž den odpoledne totiž v jiné memphiské čtvrti nešťastnou náhodou zastřelil 6letou holčičku její sourozenec, když náhodou doma našel střelnou zbraň.