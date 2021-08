Nepříjemný zážitek má za sebou devadesátiletá žena z Moravskoslezského kraje. Ta se začátkem týdne vydala za dcerou, na cestě však špatně odbočila a omylem vjela na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Zpanikařila a pohroma byla na světě. Auto totiž otočila do protisměru a jela v odstavném pruhu, tam se jí navíc auto porouchalo. Naštěstí nezpůsobila dopravní nehodu a nikomu se nic nestalo.

Mankovičtí policisté obdrželi oznámení o autě v protisměru na dálnici D1 ve směru na Ostravu. Když ale úsek projeli, žádné takové vozidlo nezaznamenali. Později na automobil odpovídající popisu narazili u sjezdu z dálnice. U něho byla zmatená seniorka.

Ta vypověděla, že jela za dcerou po okresních cestách, špatně odbočila a omylem se dostala na dálnici. „Když si to po pár kilometrech uvědomila, zpanikařila a chtěla se vrátit zpět. Zastavila proto na pravém okraji dálnice a ve chvíli, když nejela žádná vozidla, se otočila do protisměru, posléze najela zpět do pravého odstavného pruhu a pomalu se v něm vracela,“ uvedla policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Jenže aby toho nebylo málo, z auta se jí po chvíli začalo kouřit. Do původního cíle ji nakonec dopravila odtahová služba. Seniorka měla v pořádku doklady i lékařský posudek, policie se však nyní zabývá jejím porušením zákona.

„Dá se hovořit o velikém štěstí, že řidička svou jízdou v protisměru nezpůsobila dopravní nehodu, která mohla mít závažné následky,“ poznamenala mluvčí a připojila důrazné varování, aby se lidé na dálnici nikdy neotáčeli do protisměru.