Kozoroh

Kvůli špatné konstelaci Marsu nedomýšlíte následky, a to u vás nebývá zvykem. Máte tendence dělat hlouposti a vrhat se do rizikových záležitostí. Dávejte si pozor na své zdraví, dobré pracovní místo a také partnerský vtah. To vše je v ohrožení!