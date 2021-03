Zpět

Velkou tragédií to mohlo vloni 14. ledna skončit v Ostravě. Šofér tramvaje Martin H. (31) nedobrzdil a narazil do jiné soupravy, která právě stála na zastávce Náměstí republiky. Ve svém voze měl po ránu 94 lidí, kteří jeli do práce. Dva z nich, žena (44) a muž (65), se zranili. Řidič se nyní zpovídá u soudu.