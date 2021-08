Lidé s trvalým bydlištěm ve Stebně dostanou dle doloženého postižení stoprocentní dotaci. Dotace schválilo zastupitelstvo ve výši do 200.000 korun, do půl milionu korun, do milionu korun a nad milion korun. Chataři a chalupáři mají nárok na poloviční dotaci.

"Zhruba 30 procent, sedm až 7,5 milionu korun, půjde občanům na základě podané žádosti a doloží doklady, že to opravdu použili, ty prostředky, na opravu," uvedl starosta Kryr Miroslav Brda s tím, že místním půjdou zejména peníze, které městu věnovali lidé. Někteří k finančnímu daru podle starosty připojili i vzkaz, kde specifikovali, na co se mají peníze použít. "My to musíme dodržet, protože po nás pak chtějí vyúčtování," doplnil Brda.

Na zasedání dnes byla také architektka, která představila možnou budoucí podobu návsi a dotace, ze kterých by šla uhradit. Následovat bude začátkem září podle Brdy první jednání s obyvateli Stebna a s nadacemi, které jsou ochotny na obnovu obce přispět.

Peníze už rozdělila ze své sbírky také organizace Člověk v tísni, která přispěla čtyřmi miliony korun 32 domácnostem. "Částky za práce na střechách, ale i za materiál jsou obrovské, takže peníze jsou určitě ještě potřeba," řekla dnes ČTK za organizaci Eliška Ratiborská. Lidé v obci podle ní potřebují na opravy svých domovů miliony korun. Přestože stojí i o obnovu poničeného kostela či parku, prioritou je pro ně jejich majetek.

Ve Stebnu silný vítr 24. června poničil několik desítek rodinných domů. Některé domy či stodoly přišly jen o část střechy, jiným vítr odnesl střechu úplně. Polámané byly stromy, poškozená byla auta, která stála na ulici. Částečně se živel prohnal i obcemi Blatno a Petrohrad, kde jsou škody nižší.