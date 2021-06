V sobotu přijedou do Stebna na Lounsku, které minulý čtvrtek zasáhl silný vítr a kroupy, úředníci ze Státního fondu podpory investic. Budou místním pomáhat se žádostmi o dotace na zaplacení oprav poškozených rodinných domů. ČTK to dnes řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Lidé budou moct dostat dotaci do dvou milionů korun.