Od té doby, co extremistické hnutí Tálibán v neděli ovládlo hlavní město Afghánistánu Kábul, v zemi zavládl chaos a panika. Zoufalí lidé se snaží ze země uniknout za každou cenu. Svět zaplavila videa a fotografie přeplněného letiště, kde se tísní davy lidí a doufají, že se jim podaří před islámskými fundamentalisty utéct do bezpečí. Na sociální síti se nyní objevily záběry, na nichž si Afghánci v davu předávají dítě, aby se dostalo blíže k plotu s ostnatým drátem, a mělo tak šanci dostat se do letadla.

Video zachycuje dav lidí, kteří se tísní před branou letiště v Kábulu a snaží se dostat co nejblíže k plotu a dostat se do letadla. Když se kamera otočí, je vidět, jak si dav předává dítě. „Lidé se tak zoufale snaží uniknout Talibanu, že předávají svá miminka a děti blíž k bráně na letišti v Kábulu,“ napsal jeden z uživatelů Twitteru, kde se video objevilo.

„Bylo to hrozné, ženy házely své děti přes ostnatý drát a žádaly vojáky, aby je vzaly, některé se o drát zachytily,“ dodal další z uživatelů. Jedna z žen popsala svou situaci poté, co se dostala přes plot a mohla chytit za ruku svou dceru. „Bojím se svého manžela. Afghánistán je Tálibán. Tálibán jsou teroristé. Můj manžel je Tálibánec,“ uvedla žena s tím, že její manžel se připojil k Tálibánu a zavraždil by ji, pokud by se nepokusila utéct ze země.

Na letišti už celkem zemřelo 12 lidí. Někteří jsou tak zoufalí, že než aby v zemi zůstali, riskují a snaží se prchnout zachyceni na kolech letadla. Tálibánci měli navíc v okolí letiště zřídit checkpointy, takže pro většinu lidí musí osobně dojet vojáci. V zemi navíc stále zůstavají rodiny s vazbou na Českou republiku a příbuzní Afghánců žijících v ČR.

Do Prahy bylo třemi lety přepraveno téměř 200 lidí. Po přistání posledního letu uvedla Miroslava Pašková ze spolku Vlčí máky, že v Kábulu zůstalo stále ještě několik afghánských rodin či osob s vazbami na Česko. Spolek vyzval vládu k vypravení dalšího evakuačního letu.