„Spadla na podlahu a on pokračoval v chůzi. Nic jí neřekl. Nevím, jestli pracovala v salonu, anebo ne. Přišel muž v mikině a držel ruce na ranách na břiše. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl,“ popsal vraždu poslední oběti šíleného vraha Kate Shepherdové teprve dvanáctiletý chlapec, který šel do obchodu. Na Kate Davison narazil před salonem krásy, kde zrovna kouřila cigaretu. Šestašedesátiletá oběť byla převezena do nemocnice, kde zemřela.

„Byla to krásná žena a dokonalá sousedka. Vždycky mě pozdravila. Ona a její manžel John byli v důchodu. To, co se stalo Kate a všem těm nebohým dalším obětem, je kruté,“ uvedla pro Daily Mirror Terry Billingová (75). Davison poté zastřelil sám sebe. Policie jeho bezvládné tělo našla dvanáct minut poté, co začal střílet. Střelec zranil rovněž Bena Parsonage (33) a jeho mámu Michelle (53), kteří se snažili pomoci obětem. Oba byli převezeni do nemocnice, kde se zotavují ze zranění.

